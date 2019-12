Tchad : "la survie de notre pays dépend de notre implication sans faille", Haroun Kabadi

Le président de l'Assemblée nationale, Dr. Haroun Kabadi, a estimé jeudi, au Palais de la démocratie, que "la survie de notre pays dépend de notre implication sans faille dans ce combat contre l'extrémisme violent et la radicalisation, au regard de notre position de dépendance économique vis-à-vis des pays qui nous entourent avec lesquels nous partageons des frontières poreuses et les mêmes populations cibles."



Il s'est exprimé au cours de la journée d'échanges et de réflexion stratégique sur l'extrémisme violent et la radicalisation au Tchad, organisée avec le Centre d'études pour le développement et la prévention contre l'extrémisme violent (CEDPE).



"Cette journée se tient à une semaine de l'action menée victorieusement par les forces de défense et de sécurité contre une attaque de terroristes de Boko Haram dans la région du Lac Tchad. Nous ne pouvons pas ne pas évoquer les attaques similaires au Niger, au Nigeria, au Cameroun, au Burkina Faso, au Mali, surtout que notre pays est fortement impliqué dans le combat contre ce fléau de Boko Haram au sein du G5 Sahel et particulièrement au Mali où sont engagées nos troupes", a souligné Dr. Haroun Kabadi.



Il a exprimé la compassion et la solidarité des députés du Tchad aux victimes de toutes ces attaques terroristes. Haroun Kabadi a également loué le courage et le sacrifice des forces de défense et de sécurité "engagées pour enrayer ce grand mal du siècle".



"L'Assemblée nationale tient particulièrement à cet égard à exprimer au Gouvernement et au peuple français ami ses condoléances pour la perte de 13 militaires français au Mali ou forces françaises et tchadiennes combattent côte à côte. Cette immense perte doit renforcer plus que jamais la détermination de nos différents pays à coordonner et mutualiser leurs efforts pour intensifier, vaincre et éradiquer les obscurantistes djihadistes", a-t-il affirmé.



En 2018, 2200 adeptes de Boko Haram se sont désengagés au Tchad. "Cela témoigne des résultats probants de l'action militaire et de la sensibilisation des populations victimes obtenus sur le terrain. Il s'agit de capitaliser ces résultats encore limités au vu des dernières attaques terroristes, pour renforcer la stratégie d'élimination des terroristes et de prévention de l'extrémisme violent et de la radicalisation dans tous les secteurs de la vie sociale, et un contrôle plus rigoureux du discours religieux dans les lieux de cultes, sur les réseaux sociaux et en milieu scolaire", a dit Haroun Kabadi.



Selon lui, "en leur qualité de représentants des populations, les députés sont en première ligne derrière les forces combattantes pour sensibiliser et mobiliser l'ensemble du peuple contre l'extrémisme violent et la radicalisation qui n'épargnent personne et aucune région".



Trois thèmes ont être exposés et débattus au cours de cette journée, à savoir les réponses économiques à la prévention de l'extrémisme, la vie des désengagés de Boko Haram avant et après et l'extrémisme dans les établissements scolaires.