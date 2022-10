Tchad : la synthèse des résolutions et recommandations du Dialogue national

Les participantes et participants au DNIS veulent un État laïc, souverain, réconcilié et uni dans sa diversité. Un pays de justice sociale et d'équité, avec des citoyennes et des citoyens égaux en droits et devoirs et animés par le sens civique.

Les principaux ressorts du mal vivre-ensemble des Tchadiennes et des Tchadiens dénoncés par les participants au DNIS sont entre autres :



1. La faiblesse de la conscience nationale ;

2. Les guerres successives et les conflits internes récurrents ;

3. La faible implémentation dans les esprits des valeurs du vivre-ensemble, des contraintes de la vie dans un Etat organisé sur la base des lois et des règlements ;

4. La mauvaise gouvernance politique, sociale et économique ;

5. L'incapacité des pouvoirs publics à sauvegarder rigoureusement les valeurs

républicaines et sociales ;

6. Le développement croissant du sentiment d'injustice et d'inégalité des citoyens au sein d'une grande frange de l'opinion ;

7. Le non-respect de la dignité de l'autre et de la justice pour tous ;

8. Le sentiment d'exclusion dans la gestion de la chose publique et de la répartition

équitable des richesses nationales ;

9. Le développement opportuniste du repli identitaire ;

10. Le développement de la pratique du passe-droit, de la corruption et des prévarications de toutes sortes ;

11. La pratique dévoyée de la Dia.



En conséquence de tout ce qui précède, les participantes et participants au DNIS adoptent-ils les recommandations et résolutions ci-après :