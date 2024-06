Tchad : la troisième édition du DCT Camp est lancée

L'Académie Dream Comes True (DCT) a tenu ce jeudi 13 juin 2024, une conférence de presse relative au DCT Camp, un événement majeur dédié au développement des jeunes talents du basketball. La cérémonie de lancement des activités de la 3ème édition a eu lieu à N’Djamena, dans les locaux du lycée Sacré-Cœur, en présence du président de la Fédération tchadienne de basketball, Gani Ngata Ngoulo.



Cette édition accueille un total de 40 pensionnaires, dont 20 filles sélectionnées pour participer au DCT Camp, représentant trois provinces (N’Djamena, Bongor et Moundou). De plus, cette édition regroupe 18 entraîneurs, dont 10 de l’académie DCT.



Du 14 au 16 juin 2024, le DCT-CAMP s’engage à offrir une expérience enrichissante et inclusive aux jeunes athlètes, en les aidant à améliorer leurs aptitudes techniques, tactiques et physiques, grâce à des méthodes d'apprentissage modernes et affûtées.



Les coaches auront également l'opportunité de partager leurs expériences respectives, et d'améliorer leurs compétences en termes de techniques d'enseignement. Pour cette édition, la direction technique s'efforce de surpasser les précédentes en doublant ses efforts, au profit des pensionnaires.



Enfin, le président de la Fédération a chaleureusement encouragé cette initiative louable de DCT, et s'est engagé, à soutenir dans la mesure de ses possibilités, toute initiative ou effort contribuant au développement et au dynamisme des joueurs et entraîneurs de cette discipline, le basketball.