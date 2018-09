Tchad : la vie après Boko Haram

Depuis 2015, le Tchad est la cible de Boko Haram. L’organisation terroriste y mène sans relâche des attaques et y multiplie les attentats suicides. Mais le pays, associé à ses voisins dans une guerre sans merci contre les islamistes, a fini par affaiblir la secte : de plus en plus de djihadistes déposent les armes. Ils seraient déjà plus de 2.000 à être rentrés chez eux dans la région du Lac Tchad. Ces anciens combattants repentis sont le nouveau problème de l’État Tchadien.Amina, kamikaze ratée, Jambe, soldat sans pitié, Hassan et sa femme Bintu, ex-membres de la secte, tous rêvent de retrouver une vie normale.Comment le Tchad gère-t-il le retour de ses anciens terroristes ? Comment ces bourreaux sont-ils réintégrés dans la société tchadienne ? Y a-t-il une vie après Boko Haram ?