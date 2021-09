Tchad : la ville de Massakory sans électricité depuis cinq mois

A son époque, l’ex-gouverneure de la province de Hadjer Lamis, Dr Haoua Outman Djamé, s’est battue corps et âme, pour l’électrification de la ville de Massakory, chef-lieu de la province. Un combat qui a donné des résultats positifs.

C’est ainsi qu'en 2020, le défunt président Idriss Deby Itno a instruit de doter la ville d’un générateur de 400 MW, et c’est ce qui fut fait. Un an plus tard, le générateur ne pouvait plus alimenter la ville, l’électricité étant partagée par secteur, puis par heure, des stratégies devant permettre au générateur de bien fonctionner, mais hélas.



D’après des informations que la SNE locale a fournies, la raison est qu’une panne survenue reste irréparable, la seule solution étant l’acquisition d’un générateur neuf. Pour le maire de la ville, Korom Mahamat Kosso, plusieurs demandes ont été adressées à la direction générale de la SNE de N’Djamena, mais sans suite. Ainsi donc, il appelle les autorités compétentes à se charger de cette affaire, afin de sortir la ville de cette crise. Selon lui, le manque d’électricité a un impact négatif sur l’administration, l’économie et le social.



Les associations de jeunes de la ville Massakory et celles du département de Dagana, soutiennent le maire de la ville et se disent prêts à descendre dans les rues, si l’électricité n'est pas rétablie dans un bref délai. Après plusieurs plaintes, la direction générale d’Alwihda a sollicité interview le 30 août 2021, auprès de la direction générale de la SNE, pour d’amples informations liées au problème d’électricité dans la ville de Massakory et celle de N’Djamena. Mais cette démarché est également restée sans suite. Pendant ce temps, depuis cinq mois, la ville est sans électricité.