Tchad : la ville de Pala au rythme des festivités de la SENAFET

La ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance Amina Priscille Longoh a présidé la cérémonie de lancement des festivités de la SENAFET/JIF à Pala, ce 01 mars 2022.



A cette occasion, elle a salué les efforts des différentes femmes qui apportent leurs contributions au bien-être de leurs familles, de leurs communautés et du peuple. Face au public, Amina Priscille Longoh a fait savoir que la SENAFET est un moment de brassage et de réflexion sur les conditions de vie de la femme.



Le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest, Zilhoubé Pafalé Pataïdang, rassure les délégations que toutes les dispositions nécessaires sont prises pour le bon déroulement des activités. Ce grand événement porte sur le thème national : « Femme au cœur de la transition, enjeux et perspectives ». Selon la ministre, ce thème prend en compte les engagements du Conseil Militaire de Transition en matière d'implication des femmes dans les instances décisionnelles.



Plusieurs activités sont prévues pendant la semaine. Il s'agit des conférences débats sur les violences basées sur le genre, des maux qui minent l'épanouissement de la gent féminine, des ateliers de formation axés la transformation des produits locaux et autres. La ministre Amina Priscille Longoh, avant son départ, a visité les stands des cinq départements du Mayo Kebbi Ouest. Elle a encouragé et félicité les différents promoteurs.



C'est l'école du Centre de Pala qui abrite la foire et les différentes activités de ladite semaine. La cérémonie de lancement est ponctuée des manifestations culturelles qui sont des danses folkloriques.