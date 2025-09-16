Alwihda Info
TCHAD

Tchad : lancement à Mao de l’atelier de formation des prestataires de services


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 17 Septembre 2025


Le Secrétaire général de la province du Kanem, M. Annour Djibrine Abdoulaye, représentant le Délégué général, a procédé ce mercredi à Mao au lancement de l’atelier de formation des prestataires de services chargés de la prise en charge des survivants de violences basées sur le genre (VBG), organisé dans le cadre du projet SWEDD+.


La cérémonie s’est tenue en présence du Directeur général de la Promotion du Genre et de l’Autonomisation des Femmes au ministère de la Femme, M. Ismail Adoum Hamid, ainsi que des autorités locales.

Au total, 120 prestataires de services répartis sur l’ensemble du territoire sont concernés par cette initiative, dont 35 participent activement à cet atelier de trois jours, prévu du 17 au 19 septembre 2025. Les participants proviennent des provinces voisines, notamment du Hadjer Lamis, du Lac et du Bahr El-Gazel.

Cette session marque la première étape d’une série de formations par pool, destinée à renforcer les compétences de l’ensemble des acteurs intervenant dans la lutte contre les VBG, afin d’assurer une meilleure coordination des actions et une prise en charge plus efficace des survivants.

Pour le chef de mission, Ismail Adoum Hamid, le projet SWEDD+, à travers cette initiative, vise à améliorer la qualité des services offerts aux survivants, en garantissant un accompagnement adapté, respectueux de leurs droits fondamentaux et de leur dignité.

En lançant les travaux, le Secrétaire général de la province du Kanem, Annour Djibrine Abdoulaye, a réaffirmé l’engagement des autorités à lutter contre les violences basées sur le genre et à faciliter l’accès des victimes à la justice, conformément à la volonté du Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno.

Les violences basées sur le genre demeurent un fléau qui mine les sociétés et freine le développement harmonieux des communautés.

La cérémonie d’ouverture s’est clôturée par une photo de famille.


