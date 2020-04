Tchad : lancement d'une distribution de 2000 sacs de denrées alimentaires

Un appel à la solidarité



La ministre de la Femme, de la Protection de la Petite enfance et de la Solidarité nationale, Dr Djalal Ardjoune Khalil, a lancé un appel à la solidarité entre les citoyens. "Offrir à manger aux nécessiteux est un devoir sacré. Ces épreuves nous donnent l'occasion de réfléchir profondément sur notre avenir et développer une moralité afin de partager nos valeurs humanistes", a-t-elle déclaré dans un message audiovisuel.



Début avril, le ministre d'Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet, a appelé à une mobilisation générale et une solidarité de la jeunesse, des associations et groupements, pour faire face à la pandémie de Covid-19.