Tchad : lancement d’une session de formation sur l’art oratoire et le leadership à Mao

Le secrétaire général de la province du Kanem, Annour Djibrine Abdoulaye, représentant le délégué général du gouvernement auprès de la province, a présidé, ce jeudi, au Centre de Ressources Numériques de Mao, la cérémonie solennelle de lancement officiel d’une session de formation dédiée à l’art oratoire, au leadership et au développement personnel.



Cette formation, portée par l’École d’art oratoire du Tchad, s’inscrit dans une dynamique nationale visant à renforcer les capacités des jeunes dans l’expression publique, la prise de parole efficace, la confiance en soi et l’esprit de responsabilité. Elle entend contribuer à l’émergence d’une génération de leaders engagés, dotés des outils nécessaires pour influencer positivement leur environnement.



La cérémonie a rassemblé un large éventail de personnalités et d’acteurs locaux, témoignant de l’intérêt que suscite cette initiative. Étaient présents des autorités administratives, traditionnelles et militaires, ainsi que des représentants d’organisations de la société civile, venus soutenir cette démarche formatrice et inspirante.



Parmi les figures marquantes ayant honoré l’événement de leur présence figurent Daoud Youssouf Mahamadene, président fondateur de l’École d’art oratoire du Tchad, dont l’engagement pour l’épanouissement intellectuel et moral de la jeunesse tchadienne ne cesse de se confirmer ; ainsi que Mlle Raouda Hamat Bong Awaré, directrice de l’École, dont la passion pour la communication et la valorisation du potentiel humain fait d’elle une référence dans le domaine de l’art oratoire au Tchad.



Cette initiative, qui allie rigueur académique et ambition sociale, marque un tournant significatif dans la promotion des compétences citoyennes à Mao. Elle constitue un levier important pour le développement local, en valorisant la parole comme instrument de changement.