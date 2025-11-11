Alwihda Info
TCHAD

Tchad : lancement de la 9e édition du Mois du Livre au Mandoul


Alwihda Info | Par Dominique Dideo - 11 Novembre 2025



Tchad : lancement de la 9e édition du Mois du Livre au Mandoul
Initié par la déléguée provinciale du Développement culturel, du Tourisme et de l'Artisanat, Tarmadji Ndoadoumngué Nicole et placé sous le thème : « Lire pour écrire le Tchad autrement », le Mois du Livre vise à inciter les élèves à la lecture, et à l'écriture afin de promouvoir la cohésion sociale.

C'est le Centre de lecture et d'animation culturelle de Koumra qui a servi de cadre au lancement, en présence de nombreux électeurs et amoureux de la lecture.

A cette occasion, une conférence-débat axé sur l'œuvre d'Aimé Césaire « La Tragédie du Roi Christophe » a été animée par le chargé de cours Djiraïkinan Nguéhotombaye Richard, afin de mettre en lumière l'importance du travail mais aussi et surtout la lutte politique pour garantir l'intégrité du pays.

Le directeur du CLAC, Ngabo Sanga a profité de l'occasion pour faire un plaidoyer auprès des partenaires, afin de renforcer le Centre en livre, car il y a un manque cruel de livres pour les élèves qui n'ont autre lieu de loisirs que le Centre. La déléguée de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat du Mandoul, Tarmadji Ndoadoumngué Nicole, dans son intervention, martèle que la lecture et l'écriture sont les clés de voûte pour tout développement.

C'est pourquoi il faut un effort des plus hautes autorités, pour restaurer la cohésion sociale, mais aussi permettre l'atteinte des objectifs. Plusieurs élèves se sont relayés pour poser des questions qui ont trouvé des réponses satisfaisantes.


