Tchad : lancement de la Semaine Nationale des Arbres 2023 à Mongo

Ce matin, au bureau de l'ONAPE de Mongo, a eu lieu le lancement de la Semaine Nationale des Arbres édition 2023. La cérémonie a été présidée par Mahamat Tovou Tchohimi, le gouverneur de la province du Guéra.



A cette occasion, de nombreuses personnalités étaient présentes, notamment des autorités administratives, militaires et civiles, ainsi que des délégués des différents services de l'État.



Après le mot de bienvenue prononcé par Mme Aché Dokhone, représentante du bureau ONAPE de Mongo, Ahmat Kachallah Kasser, délégué de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, a expliqué l'importance des arbres dans la société.



Au cours de la cérémonie, Abdoulaye Mahmout Labit, représentant pays des programmes Tchad-FIDA, a été honoré par une attestation de reconnaissance, pour ses efforts en matière de protection de l'environnement.



Dans son discours de lancement, le gouverneur de la province du Guéra, Mahamat Togou Tchohimi, a appelé la population à s'engager activement dans la lutte contre l'avancée du désert et les effets néfastes du changement climatique.