Tchad : lancement de la campagne du 'NON' au référendum dans le Guéra

Une mission des partis politiques favorable à la fédération, dirigée par l'ancien ministre Baniara Yoyana, porte-parole de la coalition, s'est rendue à Mongo ce 8 décembre 2023 pour lancer la campagne référendaire pour le "NON" dans la province du Guéra. La cérémonie a vu la participation du secrétaire général du Parti pour la Justice et la Liberté, du Parti pour la Démocratie et de l'Indépendance, ainsi que de nombreux habitants venus écouter le message.



Après le discours de bienvenue du président du comité d'organisation, les représentants de l'association Anina Sawa et du parti PDI ont pris la parole. Baniara Yoyana, porte-parole de la coalition pour le "NON", a ensuite exhorté la population de la province du Guéra à voter "NON" lors du référendum. Son appel vise à faire du Tchad un pays fédéral, où tous les citoyens auraient un accès équitable aux ressources nationales et à la gestion des biens publics.