Tchad : lancement du championnat et de la coupe du Mayo-Kebbi Est pour la saison 2023

La ligue provinciale de football a organisé le 25 avril 2023 l'ouverture du championnat et de la coupe du Mayo-Kebbi Est, au stade Bollah Bernard de Bongor. Quatre équipes, représentant chacune des quatre départements de la province, ont pris part à cet événement sportif.



L'objectif principal de cette compétition est de sélectionner les meilleurs joueurs de chaque département pour former une équipe représentant la province du Mayo-Kebbi Est lors des prochaines compétitions de la zone. La ligue provinciale de football souhaite ainsi mettre en avant les talents locaux et promouvoir le football dans la province.