Tchad : lancement du journal en ligne Portail de la Renaissance du Tchad

La cérémonie du lancement officiel s'est déroulée ce mercredi 15 mai 2024 au siège du journal Portail de la Renaissance du Tchad, au quartier Bololo dans le 2ème arrondissement. Œuvre de la Fondation Palmier pour la bienfaisance, ce journal entend impacter le paysage médiatique tchadien.



Le promoteur du projet, Fathi Mahamat Outman, salue un engagement envers l'excellence de l'information et de l'innovation.



Le représentant du président de la Haute Autorité des Médias Audiovisuels (HAMA), Ngarmagué Jean Pierre, a indiqué que le Tchad a besoin d'une presse responsable qui répond aux attentes du public, et qui va contribuer à la redynamisation de la culture démocratique, à la promotion de la valeur de paix, et à l'unité nationale.



Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Abderaman Khoulamallah, s'est appesanti sur l'importance des journaux en ligne, qui par leur qualité, dit-il, touchent un grand nombre du public. Pour le ministre de la Communication, l'on ne peut avoir une démocratie sans une presse libre, car la pluralité de la presse est la démarche fondatrice de la démocratie.



Il convient de souligner que le journal en ligne portail de la Renaissance du Tchad, appartient au même groupe que Manara Radio et Télévision.