Tchad : lancement officiel à Mao de la campagne de vaccination contre la poliomyélite

Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, le général Asseif Mahamat Assouni, a officiellement lancé, ce vendredi, la campagne de vaccination contre la poliomyélite, couplée à l'administration de la vitamine A et de l'Albendazole, à Mao.



Cette campagne, prévue du 20 au 22 juin 2025, couvrira l'ensemble de la province du Kanem. Le délégué provincial de la Santé publique et de la Prévention du Kanem, le Dr Hamid Borgou Haggar, a expliqué que cette campagne vise à combattre la circulation du poliovirus de type 2, à pallier la carence en vitamine A et à éliminer les vers intestinaux chez les enfants de moins de 5 ans.



Il a également souligné l'importance d’identifier les enfants n’ayant jamais été vaccinés. Dans son discours de lancement, le général Asseif Mahamat Assouni a réaffirmé l'engagement du gouvernement tchadien dans la lutte contre la poliomyélite. Il a insisté sur l’importance de la vaccination, en mettant en avant le vaccin oral contre la polio, ainsi que le vaccin antipoliomyélitique inactivé.



Il a lancé un appel à une mobilisation générale afin d’atteindre un taux de couverture vaccinale satisfaisant dans le cadre de cette campagne de masse. Il a également mis en lumière la nécessité des interventions complémentaires telles que la supplémentation en vitamine A et le déparasitage.



Pour marquer le coup d’envoi, le délégué général du gouvernement auprès de la province, accompagné des autorités présentes à la cérémonie, a administré quelques gouttes de vaccin, suivies de la supplémentation en vitamine A, à plusieurs enfants. La cérémonie s’est achevée avec succès par une photo de famille.