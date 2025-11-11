Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : lancement officiel de la 9ᵉ édition du Mois du Livre et de la Lecture au CLAC de Mao


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 11 Novembre 2025



Tchad : lancement officiel de la 9ᵉ édition du Mois du Livre et de la Lecture au CLAC de Mao
Lundi dernier, le Centre de Lecture et d’Animation Culturelle (CLAC) de Mao a accueilli la cérémonie d’ouverture de la neuvième édition du Mois du Livre et de la Lecture, un événement culturel majeur visant à promouvoir la lecture, et à raviver l’intérêt pour le livre auprès des jeunes et du grand public.

La cérémonie a été présidée par l’inspecteur départemental du Kanem Centre, Mbodou Mouta Ali, ainsi que de plusieurs responsables d’établissements scolaires et d’acteurs du monde éducatif et culturel. Leur présence témoigne de l’importance accordée à la lecture comme levier de développement intellectuel et citoyen.

L’événement a débuté par une série de discours soulignant le rôle fondamental du livre dans la formation des esprits critiques et l’éveil des consciences. Les intervenants ont insisté sur la nécessité de renforcer les infrastructures de lecture, et de multiplier les initiatives en faveur de l’accès au savoir, notamment dans les zones rurales.

Le lancement a été accompagné d’une exposition d’ouvrages de référence, couvrant divers domaines littérature, sciences, histoire, développement personnel soigneusement sélectionnés pour susciter la curiosité des lecteurs de tous âges. Des visites guidées de la bibliothèque ont également été organisées pour les élèves, leur permettant de découvrir les ressources disponibles et de s’initier aux bonnes pratiques de lecture.

Cette édition du Mois du Livre s’annonce riche en activités : ateliers d’écriture, concours de lecture, conférences-débats et animations culturelles, sont prévus tout au long du mois pour faire du livre, un véritable outil de dialogue, d’expression et de cohésion sociale.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 10/11/2025

Tchad - Mandoul : Des vivres subventionnés pour les personnes vulnérables

Tchad - Mandoul : Des vivres subventionnés pour les personnes vulnérables

Tchad : Conflit à Ngoura – Arrestation d'un sous-préfet et incinération des armes Tchad : Conflit à Ngoura – Arrestation d'un sous-préfet et incinération des armes 10/11/2025

Populaires

Tchad : Un ouvrier condamné après une agression liée à l’alcool local « Djalla »

10/11/2025

Mali : lancement du Projet présidentiel d’urgence hospitalière pour moderniser le système de santé

10/11/2025

N’Djamena : relaxe d’un homme accusé de vol d’un million de francs CFA, faute de preuves tangibles

10/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 10/11/2025 - Achta Mahamat

Tchad : Le manque d’emploi pousse-t-il les jeunes vers la délinquance ?

Tchad : Le manque d’emploi pousse-t-il les jeunes vers la délinquance ?

Tchad : Les influenceurs motivent-ils vraiment les jeunes ou les font-ils rêver à vide ? Tchad : Les influenceurs motivent-ils vraiment les jeunes ou les font-ils rêver à vide ? 10/11/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter