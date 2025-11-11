Tchad : lancement officiel de la 9ᵉ édition du Mois du Livre et de la Lecture au CLAC de Mao

Lundi dernier, le Centre de Lecture et d’Animation Culturelle (CLAC) de Mao a accueilli la cérémonie d’ouverture de la neuvième édition du Mois du Livre et de la Lecture, un événement culturel majeur visant à promouvoir la lecture, et à raviver l’intérêt pour le livre auprès des jeunes et du grand public.



La cérémonie a été présidée par l’inspecteur départemental du Kanem Centre, Mbodou Mouta Ali, ainsi que de plusieurs responsables d’établissements scolaires et d’acteurs du monde éducatif et culturel. Leur présence témoigne de l’importance accordée à la lecture comme levier de développement intellectuel et citoyen.



L’événement a débuté par une série de discours soulignant le rôle fondamental du livre dans la formation des esprits critiques et l’éveil des consciences. Les intervenants ont insisté sur la nécessité de renforcer les infrastructures de lecture, et de multiplier les initiatives en faveur de l’accès au savoir, notamment dans les zones rurales.



Le lancement a été accompagné d’une exposition d’ouvrages de référence, couvrant divers domaines littérature, sciences, histoire, développement personnel soigneusement sélectionnés pour susciter la curiosité des lecteurs de tous âges. Des visites guidées de la bibliothèque ont également été organisées pour les élèves, leur permettant de découvrir les ressources disponibles et de s’initier aux bonnes pratiques de lecture.



Cette édition du Mois du Livre s’annonce riche en activités : ateliers d’écriture, concours de lecture, conférences-débats et animations culturelles, sont prévus tout au long du mois pour faire du livre, un véritable outil de dialogue, d’expression et de cohésion sociale.