Tchad : lancement officiel de la Semaine nationale de l’arbre à Mao

Le gouverneur du Kanem, le contrôleur général Issaka Hassan Jogoï, a lancé ce jeudi 5 septembre 2024, la Semaine nationale de l’arbre, accompagnée d’une distribution de plants fruitiers et non fruitiers.



L’initiative est de l'ONG Sahkal, en collaboration avec le ministère en charge de l'Environnement. Cet événement vise à promouvoir la reforestation et la protection de l’environnement dans la province. Le thème de cette année est : « un Tchadien, un arbre pour une vie protégée ».



Le point focal de l'ONG Sahkal, Warou Abba Adji Alifa a fait savoir aux autorités que son institution appuie le ministère de l'Environnement dans la lutte contre la désertification. En effet, son organisation entame une session de formation des formateurs sur les techniques de pépinières.



Le délégué de l'Environnement du Kanem, Mahamat Adoum Djabar a remercié l'ONG Sahkal pour son appui. Il faut dire que plus de 1700 arbres seront distribués gratuitement aux associations et autres personnes.



Pour sa part, le gouverneur a tout d'abord remercié l'ONG Sahkal et le ministre en charge de l'Environnement, pour cette importante activité. Selon lui, la question de la protection de l’environnement est l'affaire de tous.



Ainsi, il appelle la population à planter les arbres, sans oublier l'entretien qui est très important. C'est avec la mise en terre des plants dans la cour de l'ANADER, par les autorités, que la cérémonie a pris fin.