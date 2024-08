Tchad : lancement officiel du Projet2-P2RS/Tchad

Au Tchad, le projet interviendra dans 50 villages de 3 provinces (Kanem, Barh El-Gazel, Hadjer-Lemis) et touchera environ 146 126 bénéficiaires directs (dont 60% de femmes) et 876 756 bénéficiaires indirects.



Les résultats attendus sont une bonne connaissance des activités, une visibilité accrue du projet et de meilleures recommandations pour sa mise en œuvre. Le coût du projet au Tchad est estimé à 32,437 milliards de FCFA, financé à 93% par un don de la BAD et 5% par le gouvernement tchadien.



Le lancement officiel s'est tenu dans un l'hôtel de Ndjamena en présence de personnalités et du gouvernement tchadien qui s'engage à apporter son soutien à la mise en œuvre du projet.



Le lancement du projet P2RS au Tchad marque une étape cruciale dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région du Sahel. Cette initiative, portée par la Banque Africaine de Développement et le CILSS, présente un potentiel considérable pour améliorer la résilience des communautés rurales tchadiennes.