Tchad : lancement officiel du concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration 2025-2026

Le comité d'organisation des concours de l'ENA a annoncé officiellement le concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration 2025-2026, qui aura lieu le 18 octobre 2025.



Lors d'une réunion tenue par le comité d'organisation, le président, Dr Mahamat Borgou Hassan a affirmé qu’au titre de l'année 2025-2026, les seuls critères d'accès au cycle normal de l'ENA sont le mérite et l'excellence.



Par ailleurs, le comité met en garde : tout individu qui tenterait d'escroquer les candidats ou parents, sera exposé à des poursuites pénales. Les listes des candidats à concourir sont affichés à l'ENA et dans les différents centres de concours à N'Djamena et en province, ainsi que sur le site Internet de l'Ecole.



Il est donc demandé à chaque candidat de se référer au numéro de table figurant sur la liste définitive, à l'exclusion de tout autre numéro précédent attribué sur les listes provisoires publiées. Par ailleurs, l'accès à la salle se fait par la présentation de la carte NNI et du reçu de dépôt.



Selon le Dr Mahamat Borgou Hassan le concours aura lieu ce 18 octobre 2025, et les épreuves débuteront dès 06 heures. Il est rappelé à tous les candidats qu'il n’y aura ni document, ni téléphone.