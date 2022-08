Tchad : le 62e anniversaire de l'indépendance célébré à Am-Timan par un défilé militaire

Les différentes corporations des éléments des forces de défense et de sécurité se sont mobilisées avec détermination pour célébrer le 62e anniversaire de l'indépendance du Tchad.



Une sortie massive est constatée du côté de la population de la ville d'Am-Timan, venue pour commémorer cette journée qui a permis au Tchad, d'accéder au concert des nations.



Du côté embellissement, le décor a été bien installé. Cela a suscité l'engouement et attiré l'attention du grand public. Dans cette ambiance parfaitement festive, le gouverneur du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, est arrivé à la place de l'indépendance, entouré de ses collaborateurs.



Après le passage en revue des troupes alignées pour la circonstance, il procède au dépôt d'une gerbe de fleurs pour honorer le sacrifice des martyrs qui ont payé de leur sang pour la libération de la nation.



Des attestations de reconnaissance ont été remises par le gouverneur à quelques personnalités parmi lesquelles des responsables militaires, chefs traditionnels et représentants de la société civile.



Aussitôt commencé le défilé militaire, l'étendard de l'état-major ouvre le bal, suivi par les éléments de la légion de gendarmerie nº21 et entre-autres, quelques détachements des forces de défense et de sécurité.



Le défilé militaire, s'est déroulé sous les cris de réjouissance de la population venue marquer de sa présence à cette cérémonie d'importance capitale. La ''compagnie montée'' de la Garde nationale et nomade du Tchad (GNNT) a fait l'exception avec ses cavaliers venus spécialement pour participer au défilé.