Tchad : le Bureau de Soutien "Les Midi'nettes" lance officiellement ses activités

Le 6 avril 2024, l'hôtel Radisson Blu a abrité le lancement officiel des activités du bureau de soutien "Les Midi'nettes", en présence de la Secrétaire Générale Adjointe du Mouvement Patriotique du Salut, de plusieurs autorités, et d'autres bureaux de soutien.



La Présidente d'Honneur du bureau, la Secrétaire d'État aux Finances, Madame Fatime Aldjineh Garfa, a prononcé une allocution marquante, adressant un message puissant à ses camarades militants et militantes. Selon elle, "Les Midi'nettes" représentent un des piliers essentiels de mobilisation et de sensibilisation pour la coalition pour un Tchad uni.