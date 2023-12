Tchad : le Bureau de soutien Alwihda/MPS sensibilise sur le projet de Constitution avec une conférence-débat

L'événement visait à éclairer les leaders locaux sur les enjeux de la nouvelle constitution. Les conférenciers, dont l'un a participé à la rédaction de l'actuelle constitution, ont expliqué les forces et les faiblesses du projet de constitution, mettant l'accent sur son rôle dans la préservation de l'unité, de la stabilité et de la paix du pays, fruits du dialogue national inclusif.



Cette conférence s'inscrit dans une série d'activités organisées par le bureau de soutien Alwihda/MPS, qui souhaite aller au-delà de la simple sensibilisation en renforçant les liens avec les délégués et chefs de quartier. Cette démarche pédagogique vise à informer et former la population sur l'importance et les implications du projet de constitution, et pourquoi voter "Oui" est crucial pour l'avenir du pays.