Tchad : le CECOSDA forme 30 journalistes sur l'utilisation du digital en temps de crise

L'atelier se tient du 22 au 23 février 2022 simultanément dans trois pays à savoir : le Tchad, la République Centrafricaine et le Cameroun. L'accent est marqué sur l'apprentissage du journalisme mobile, notamment l'utilisation du smartphone pour le montage des vidéos et des images en vue de la diffusion sur les réseaux sociaux.



Les radios communautaires représentées sont :

- pour le Tchad : la radio Mandela FM, radio Oxygène, radio Alkhouran, radio Arc-en-ciel, radio FM liberté ;

- pour le Cameroun : radio Yemba, radio Bonakanda, radio Foutouni, radio communautaire du Noun, Chronique CRTV, radio Aurore, radio Vie et Développement ;

- pour la RCA : RMCC, radio Notre Dame, radio Lengo Sengo, Voix de miracles,RA Voci, Maria, radio Sewa.



Le CECOSDA met a profit cet atelier pour renforcer les capacités institutionnelles du Réseau Green Alert Network, du réseau des radios communautaires du Tchad et la Maison des médias de la RCA en leur offrant chacun des kits Internet et des boxes 4G, qui ont été achetés pour assurer le bon déroulement de la formation en ligne.



Le directeur régional de l'UNESCO pour l'Afrique centrale, Salah Khaled affirme que le journaliste est celui qui travaille quotidiennement et a l'obligation de donner la bonne information à la population. Il relève que l'atelier en question est un programme de l'UNESCO destiné à renforcer la capacité des médias à travers le monde.



Les participants, au sortir de leur formation, doivent utiliser les connaissances acquises à des fins utilitaires pour leur communauté respective. Pour Salah Khaled, les journalistes doivent donner des informations de qualité à la population pour sauver, rassurer et orienter pour un lendemain meilleur.