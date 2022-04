Tchad : le CEDPE débat sur les valeurs démocratiques

Dans le cadre de la prévention de l’extrémisme violent et la promotion de la gouvernance démocratique au Tchad, le Centre d’Etudes pour le Développement et la Prévention de l’Extrémisme violent (CEDPE), a animé dans ses locaux, une conférence-débat sur le thème ; « quel regard porte-t-on sur la promotion des valeurs démocratiques en cette phase transitoire au Tchad ? ».



Par essence, la démocratie est « le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple ». Cette démocratie se caractérise par les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Pour cela, elle prône la souveraineté du peuple et promeut les libertés d’expression et d’opinion.



Les fondements des valeurs démocratiques ne sont effectifs que si l’Etat assume toutes ses responsabilités, dans la transparence absolue, en respectant les droits de l’Homme, les libertés fondamentales, l’implication de toutes les couches dans la gestion des affaires publiques, l’équité entre toutes les filles et fils du Tchad. La démocratie réelle, c’est l’adhésion aux principes démocratiques. L’adoption de ses principes donne véritablement à la démocratie tout son sens. Alors, est-ce que les valeurs démocratiques sont de règle au Tchad ?



Selon les panelistes, les diagnostics, les indicateurs (népotisme, régionalisme, clientélisme, etc.), de la vie sociale sur tous les plans, les prises de décision ou la gestion des affaires publiques, font état de ce que la démocratie proprement dite n’y est pas présente.



Responsabiliser tout le monde sur la bonne gouvernance, éviter la mauvaise foi, la corruption, impliquer le peuple dans la chose publique, sont autant de paramètres qui conditionnent la promotion des valeurs démocratiques au Tchad, comme la transition en cours, suggèrent les panelistes.