Tchad : le CEDPE examine les impacts des sommets Afrique-Mondes sur le développement du continent

Pour Kebir Mahamat Abdoulaye, chaque sommet a sa particularité, en particulier en ce qui concerne les dépenses économiques. Il a déclaré que l'Afrique devient de plus en plus un continent de rivalité de puissances mondiales et que ces sommets sont une dépense pour l'Afrique qui ont des répercussions négatives sur l'ensemble du continent. Il a comparé le PIB des trois pays les plus riches (États-Unis avec 23 000 milliards de dollars, Chine avec 18 460 milliards de dollars et le Japon avec 4 937,42 milliards de dollars) à celui de l'Afrique (2 980,11 milliards de dollars), qui est trois fois moins élevé.



Ibrahim Moussa Youssouf, enseignant chercheur, a appelé le gouvernement tchadien à ne pas participer au sommet et à utiliser l'argent des billets d'avion et de la délégation pour financer 40% des projets des jeunes. Il a ajouté que l'Union Africaine devrait exiger que les sommets se tiennent en Afrique pour éviter d'appauvrir les trésors africains.