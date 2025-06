Tchad : le CEDPE remet au CESCE un rapport sur le nexus climat-sécurité en Afrique centrale

Ce mardi 10 juin 2025, le Centre d'Études pour le Développement et la Prévention de l'Extrémisme (CEDPE) a été reçu en audience par le Président du Conseil Économique, Social, Culturel et Environnemental (CESCE), Dr Ahmat Mbodou Mahamat. La délégation du CEDPE était venue pour remettre officiellement au président du CESCE, le rapport de l'étude qu'elle a mené sur les liens entre le climat, la sécurité et l'environnement en Afrique centrale.



Conduite par son coordonnateur, Mahamat Ali, l'équipe du CEDPE a présenté au Dr Ahmat Mbodou Mahamat, les conclusions de cette recherche. L'étude, commanditée par l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), a été réalisée par un consortium d'experts nationaux et internationaux sous la direction du CEDPE.



Elle se concentre spécifiquement sur le nexus climat-sécurité-environnement dans trois pays clés de la région (Cameroun, la République Centrafricaine et le Tchad). Ce rapport met en lumière les risques sécuritaires croissants directement liés au changement climatique et à la dégradation de l'environnement dans ces nations. Il souligne l'urgence de comprendre et d'adresser ces interconnexions pour la stabilité de la région.



À la réception du rapport, le président du CESCE, Dr Ahmat Mbodou Mahamat, a exprimé l'importance de ce travail : « Nous avons reçu ce travail avec beaucoup de plaisir et je crois que dans le cadre de notre partenariat avec le Centre, nous pensons pouvoir l'exploiter sur des grandes questions qui relèvent des défis sécuritaires liés au changement climatique. »



Faut-il le rappeler, le CEDPE, est une structure associative, apolitique, indépendante de droit tchadien, une sorte de Think Tank, un laboratoire d’idées. Fondé grâce à un groupe des cadres, il est un pôle d’expertise dans le cadre d’études et de recherche sur les causes et conséquences des maux qui minent la stabilité sociale.



Il est devenu une référence au Tchad et ailleurs dans le domaine de la prévention de la radicalisation, de l’extrémisme violent, de la gestion des conflits inter et intracommunautaires, la stabilisation et le renforcement de la paix.