Tchad : le CEFODEV s'interroge sur la destination de fonds destinés aux handicapés

Le Centre d'éducation et de formation pour déficients visuels et non voyants (CEFODEV) et des organisations des personnes handicapées ont dénoncé ce 7 février des détournements de fonds alloués à la journée nationale de la femme.



Le président fondateur du centre, Noubadoum Rimadoum Mayengar, demande à ce que ces pratiques cessent. Il demande l'annulation des subventions allouées pour la célébration de la JONAF et l'appui aux associations génératrices de revenus des organisations des personnes handicapées.



Noubadoum Rimadoum Mayengar appelle à laisser chaque structure fêter avec ses propres moyens, répartir les subventions entre les organisations des personnes handicapées ou les organisations faîtières pour la célébration en écartant la direction des personnes handicapées.