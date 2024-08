Tchad : le CEG du quartier résidentiel de Sarh prépare la rentrée scolaire

Le Comite de Gestion Scolaire du Collège d’Enseignement Général du quartier résidentiel de Sarh, a évalué les activités de fin d’année scolaire 2023/2024. Parents d’élèves, enseignants, responsables administratifs et collaborateurs, ont pris part à cette réunion d’évaluation de l’un des plus anciens collèges d’enseignement général de la ville de Sarh.



Plusieurs points ont été soulevés, notamment, le taux de réussite au Brevet d’enseignement fondamental (BEF) de cette année, la bonne gestion de certains litiges entre élèves et enseignants, et aussi la participation massive des élèves dans les activités sportives et culturelles.



Le directeur administratif dudit collège, Djiraikinan Béassoum, s’est réjoui du résultat de cette année, et n’a pas manqué de demander aux parents de bien préparer leurs progénitures pour la rentrée prochaine.



« Nous voudrions que notre collège soit un exemple pour les autres établissements de la province du Moyen-Chari en particulier, et du Tchad en général, en matière d’éducation et de discipline. Nous ne voulons pas des élèves récalcitrants qui ne respectent pas les enseignants. La rentrée scolaire 2024/2025 est placée chez nous sous le slogan de l’excellence, la discipline et la réussite », s’est exprimé Djiraikinan Béassoum.



A la fin de la réunion, les membres ont remis une attestation de reconnaissance à la direction, pour son remarquable travail abattu, durant l’année 2023/2024, et son engagement à lutter contre les violences en milieux scolaires.



« Sa bonne gouvernance scolaire, ses innovations en faveur du travail bien fait, son sens d’écoute et de collaboration, sont des éléments clés qui font en sorte que ce collège fonctionne normalement », a précisé un parent d’élève.