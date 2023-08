Tchad : le CERGIED renforce la participation citoyenne dans la gestion des finances publiques

Dans le cadre de ses efforts visant à renforcer les compétences nationales, et à soutenir la gouvernance des ressources publiques, le Centre de Recherche sur la Gouvernance, les Extractives et le Développement Durable (CERGIED), en collaboration avec OXFAM, a organisé un atelier le 10 août à l'hôtel La Résidence.



Cet atelier avait pour but de renforcer les capacités des institutions financières publiques, des collectivités locales et des organisations de la société civile en matière d'outils et de mécanismes de participation et de suivi budgétaire.



L'objectif de cet atelier était d'accroître la transparence budgétaire, en renforçant les compétences des institutions ciblées, et en élaborant un plan d'action pour les actions à entreprendre. Gilbert Maoundonodji, directeur du CERGIED, a souligné que cet atelier visait à sensibiliser sur les directives susceptibles d'harmoniser la gestion des finances publiques.



L'objectif était de garantir une plus grande implication de la société civile dans la conception, l'élaboration et l'exécution du budget de l'État.



Pour la représentante d'OXFAM, Oum Kalsoum Sawadogo, cet atelier s'inscrit dans le cadre d'un protocole d'accord entre OXFAM et le CERGIED pour la mise en œuvre d'un projet visant le renforcement de la mobilisation citoyenne en faveur des politiques publiques adaptées à la réduction des inégalités au Sahel.



Cet atelier visait donc à permettre une meilleure compréhension de l'importance des enjeux et des défis liés à la participation citoyenne dans le cycle budgétaire.



Lors du lancement de l'atelier, le secrétaire général du ministère des Finances, du Budget et des Comptes publics a souligné que cet atelier avait pour objectif de renforcer les compétences des responsables des institutions financières publiques, des collectivités locales et des OSC en matière d'outils et de mécanismes de suivi budgétaire, ainsi que de promouvoir le budget participatif en plaidant pour la participation des acteurs dans le cycle budgétaire, afin de garantir une plus grande transparence.



Au cours de cet atelier, les participants ont discuté de divers sujets, notamment du cadre harmonisé de gestion des finances publiques et de la participation citoyenne, des enjeux et des défis de la participation citoyenne dans le cycle budgétaire, ainsi que de la planification et de la budgétisation participatives.