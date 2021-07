Tchad : le CJPA remet du matériel pour booster la production agricole à Massenya

L’association Cercle des jeunes patriotes pour l’avenir (CPJA) a lancé dimanche à Massenya, dans la province du Chari Baguirmi, ses activités. Elle a remis du matériel au groupement des jeunes et femmes afin d’améliorer la performance dans le domaine agricole à Massenya.



Le matériel de travail est composé de houes, charriots et moustiquaires, en plus d’un appui financier visant à encourager le groupement des femmes et jeunes qui ne cesse de surprendre par la production des produits vitaux à savoir le mil, le maïs, le gombo, le poivron et la tomate.



La remise du matériel vise à éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable au Tchad. Le groupement des femmes et jeunes a également bénéficié de moustiquaires afin de lutter contre le paludisme.