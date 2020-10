Tchad : le CNCJ va mettre en place un nouveau bureau en décembre

Le Conseil national consultatif des jeunes (CNCJ) va mettre en place un nouveau bureau lors de son congrès ordinaire qui aura lieu du 3 au 5 décembre 2020. L'annonce a été faite lundi par le coordonnateur général du comité d'organisation du congrès, l'Inspecteur général du ministère de la Jeunesse et des Sports Mahamat Hissein Frédé.



Le ministère en charge de la jeunesse a décidé d'accompagner le CNCJ dans l'organisation de son congrès ordinaire pour la mise en place d'un nouveau bureau.



"J'invite le CNCJ, les organisations de jeunes et toute la Jeunesse tchadienne, à faire preuve de responsabilité et de sagesse pour l'organisation de ce congrès dans les conditions idoines afin d'avoir un bureau qui reflète le choix des jeunes", a déclaré Mahamat Hissein Frédé.



Parmi les critères exigés pour être candidats aux différents postes, il faut être de nationalité tchadienne, être âgé de 18 à 35 ans, appartenir à une association des jeunes légalement constituée, et répertoriée au ministère de la Jeunesse et des Sports et/ou au CNCJ, ou encore ne pas cumuler des fonctions de représentant des jeunes dans des Institutions de la République, et/ou dans toute autre organisation au niveau régional et international ;



La date de dépôt des dossiers est fixée du 28 octobre au 27 novembre 2020 au ministère de la Jeunesse et des Sports.