Tchad : le CNJT du Ouaddaï assure la propreté de l’Unaba pour la rentrée académique

Dans le but de garantir un environnement propre aux étudiants pour le démarrage de l'année académique 2023-2024, les membres de la coordination provinciale du Conseil National de la Jeunesse du Tchad (CNJT), section du Ouaddaï, ainsi que des associations affiliées, ont organisé une journée de nettoyage des locaux de l'Université Adam Barka d'Abéché.



L'objectif principal de cette initiative citoyenne était de maintenir la propreté dans l'ensemble des facultés de l'Unaba. Tôt le samedi matin, de nombreux membres du CNJT du Ouaddaï, soutenus par le personnel de l'université, se sont mobilisés avec les équipements nécessaires pour entreprendre cette action de nettoyage au sein de l'établissement d'enseignement supérieur.



Le directeur des ressources humaines de l'Université Adam Barka d'Abéché, le Dr. Mahamat Allamine Annour, au nom de l'administration de l'établissement, a exprimé sa gratitude envers tous les jeunes ayant participé à cette journée de propreté. Le secrétaire général de l'université, le Dr. Issa Justin, a également salué cet acte citoyen accompli par les jeunes de cette organisation, soulignant son mérite et encourageant d'autres organisations à suivre cet exemple. Il a profité de l'occasion pour rappeler aux étudiants que les cours ont commencé le 2 octobre 2023 et les a encouragés à rejoindre les amphithéâtres.



Au nom du CNJT du Ouaddaï, Ahmat Yaya Abdeldjalil a souligné que de nombreux membres de l'organisation sont d'anciens étudiants de cette université, ce qui justifie le choix de cette action. Il a promis aux responsables de l'université que d'autres initiatives seront entreprises dans les prochains jours.