Tchad : le CNJT du Ouaddaï tire un bilan positif de sa campagne de sensibilisation sur la révision du fichier électoral

Lors de sa présentation, Daoud Mahamat Abakar a souligné que son organisation, en collaboration étroite avec des associations de la société civile affiliées, a lancé une campagne de grande envergure dans les quatre départements de la province, à savoir Ouara, Djaourfal Ahmar, Assoungha et Abougoudam.



Le coup d'envoi de cette campagne a été donné le 2 septembre 2023 par le Maire de la ville d'Abéché, Mahamat Saleh Ahmat Adam, dans le 1er arrondissement. Par la suite, la campagne s'est étendue à tous les autres arrondissements et départements.



Daoud Mahamat Abakar a également expliqué que cette campagne a permis à la coordination de relever les difficultés rencontrées par les agents recenseurs déployés sur le terrain. Tous les problèmes entravant le travail des agents recenseurs ont été consignés dans un rapport, qui a été remis au gouverneur de la province, par ailleurs président de la CONOREC du Ouaddaï. En réponse, des mesures rapides ont été prises pour résoudre ces problèmes, dans le but de garantir des résultats positifs pour la province.



Le coordonnateur du CNJT du Ouaddaï, Daoud Mahamat Abakar, a exprimé sa gratitude envers les plus hautes autorités du pays, notamment le président de transition général Mahamat Idriss Deby Itno et son gouvernement, pour la création de la Commission Nationale chargée de l'Organisation du Référendum Constitutionnel (CONOREC), qui vise à rétablir l'ordre constitutionnel. Il a également remercié le Ministre de l'Administration et du Territoire, Liman Mahamat, ainsi que les autorités locales, pour leur soutien lors de l'opération d'enrôlement biométrique dans le Ouaddaï. Enfin, il a salué l'engagement de toutes les organisations de la société civile qui ont contribué à la sensibilisation de la population, qualifiant cette campagne de réussite.