Tchad : le CNJT poursuit sa campagne contre la consommation des boissons frelatées à Sarh

Le Conseil National de la Jeunesse du Tchad (CNJT), section du Moyen-Chari, poursuit sa deuxième série de campagne de sensibilisation contre la consommation des boissons frelatées.



Dans cette dynamique, une séance de sensibilisation a été organisée le 18 février 2025 au 5ᵉ arrondissement municipal de la ville de Sarh, à l'intention des élèves, étudiants, jeunes et diverses couches socioprofessionnelles. L’événement s’est déroulé en présence du préfet du département du Barh-Koh, Oumar Ali Nanina, de Mouederomte Mbaidedjibe, point focal du CNJT.



Dans leurs interventions, ils ont fermement dénoncé les méfaits de l’alcool frelaté, mettant en avant ses conséquences désastreuses sur la santé, la vie sociale et l’avenir des jeunes. Le point focal du CNJT, section du Moyen-Chari, a insisté sur les dangers sanitaires, notamment les risques d'intoxication, de maladies graves et même de décès liés à la consommation de ces boissons illicites.



De son côté, le préfet du Barh-Koh, Oumar Ali Nanina a lancé un appel à la responsabilité des jeunes, les invitant à s’engager dans des activités saines et productives, pour assurer leur avenir.



Cette séance s’inscrit dans une série d’actions menées par le CNJT, pour sensibiliser les populations contre ce fléau qui prend de l’ampleur dans la province du Moyen-Chari. À travers des messages de prévention, des conseils et des échanges avec les jeunes, l’objectif est de réduire la consommation d’alcool frelaté, et de promouvoir un mode de vie plus sain et responsable.



Les organisateurs ont promis de poursuivre ces sensibilisations dans d’autres localités, impliquant les autorités locales, les éducateurs et les leaders communautaires, afin d’éradiquer ce phénomène qui menace la jeunesse et le développement de la province du Moyen-Chari.