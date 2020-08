Tchad : le CNOU déploie des efforts pour améliorer la restauration universitaire

Au niveau du CNOU, l’équipe dirigeante a aussitôt engagé des chantiers de réfection de ses sites de restauration sur l’étendue du territoire, dans l’optique de permettre aux étudiants de se restaurer dans de bonnes conditions d’hygiène, et par ricochet lutter contre la Covid-19.



La réfection des sites a entrainé le perfectionnement de la restauration, le renouvellement des chaises et des tables, le nettoyage des sites et la construction de cuisines.



La réfection concerne les villes de N'Djamena (Faculté de médecine, campus de Farcha, d'Ardepdjoumal et Roi Fayçal), Abéché, Ati, Mao, Moussoro, Bongor, Moundou, Doba et Sarh.