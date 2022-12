Tchad : le CNT approuve la loi-cadre sur les zones économiques spéciales

Le Tchad dispose d'abondantes ressources économiques qui meritent d'être transformées localement pour permettre au pays d'avoir une valeur ajoutée et d'accélérer le processus d'industrialisation et de diversification de son économie.



La création de l'AAZES répond à la nécessité de coordonner les actions de I'Etat relatives au développement économique. L'objectif étant d'élaborer un modèle des ZES spécifiques à l'Afrique, fondé sur l'expérience et les meilleures pratiques, en vue de soutenir la zone de libre échange du continent africain et d'accélérer ainsi l'intégration de l'Afrique.



Le texte a été approuvé à 124 voix. Six conseillers nationaux se sont abstenus tandis que 27 ont voté contre le texte.