Tchad : le CNT ouvre sa 2ème session ordinaire 2023

Le Conseil national de transition (CNT) a ouvert ce 6 septembre 2023, sa deuxième session ordinaire de l’année 2023. La cérémonie a été marquée par un discours de Dr Haroun Kabadi, président du CNT, en présence du chef de la diplomatie, Mahamat Saleh Annadif.



Huit projets d’ordonnance, portant notamment sur les libertés publiques, la création d’une Haute autorité de lutte contre la corruption, la dissolution de l’abattoir de Farcha et un projet de loi déterminant les principes fondamentaux et l’organisation de la médecine traditionnelle, seront examinés au cours de cette session.



Sur le plan interne, le CNT va parachever la mise en place des organisations interparlementaires, des réseaux parlementaires, ainsi que des groupes d’amitié.



Dans le cadre du contrôle de l’action gouvernementale, le CNT a créé le 14 juillet 2023, un comité chargé de l’évaluation de la convention d’établissement et des différents accords conclus entre le gouvernement et la Société cotonnière, à la suite de la privatisation partielle.



Au cours de cette session, les membres du gouvernement seront invités à répondre à des questions et interpellations. S’agissant de la communication digitale du CNT, de nombreuses actions entreprises ont produit des résultats probants : un site web opérationnel et constamment mis à jour, un magazine télévisé ou encore une revue.