Tchad : le CONITE vise une "transition interne" pour transformer la mentalité des affaires

Le secrétaire général du Conseil national des importateurs, exportateurs et transitaires (CONITE), Mahamat Abakar, a fait une déclaration ce 8 janvier pour annoncer une transition interne visant à transformer la mentalité des affaires, les comportements et la philosophie économique et commerciale, afin de sortir de la crise économique et de la pauvreté.



Le CONITE exhorte tous les tchadiens à en faire autant, et à lutter contre la corruption, les détournements, les vols, les fraudes, les thésaurisations, les favoritismes, la paresse, le communautarisme, I'injustice et l'incivisme.



"Nos programmes sont totalement compatibles avec les différentes stratégies et programmes déjà existants, initiés par le gouvernement du Tchad. Nous ne bousculons aucunement les efforts déjà consentis, ni les programmes déjà élaborés", indique Mahamat Abakar. Le CONITE entend répertorier, identifier et actualiser ces stratégies et programmes.



Pour le CONITE, l'objectif est de créer 100.000 emplois directs, plus d'un million d'emplois indirects et 3000 entreprises privées en moins de cinq ans.