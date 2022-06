Tchad : le CPCR-MIN s'insurge contre l'exploitation illégale de l'or au Mont Illi

Selon Danlaï Tinakreo, le porte-parole du CPCR-MIN affirme que l'exploitation artisanale de l'or dans le département du Mont Illi, précisément dans les sous-préfectures de Kera et de Fianga, a commencé depuis 16 ans et se poursuit actuellement dans un désordre indescriptible.



Il indique que ces exploitations artisanales anarchiques de l'or dans ces zones causent d'énormes problèmes socio-environnementaux affectant dangereusement les conditions de vie de la communauté locale.



Danlaï Tinakreo souligne que les dispositions du Code minier relatives à l'octroi des autorisations d'exploitation artisanale et aux zones à régime particulier ne sont pas respectées. Car selon lui, plusieurs sites d'exploitation artisanale de l'or sont ouverts dans les zones de Bissi 1, Petit Saika 2, Djogondo, Gaya, Gabra-Kamarki, Saika 2, etc.



Le CPCR-MIN recommande au gouvernement de respecter et faire respecter dans toute sa plénitude le Code minier en matière d'exploitation artisanale de l'or ; de suspendre purement et simplement les travaux d'exploitation artisanale de l'or dans le département du Mont Illi pour diverses irrégularités relevées, jusqu' à nouvel ordre et conformément à l'article 185 du Code minier ; de procéder au retrait formel des autorisations non conformes aux dispositions du Code minier ; et de prendre toutes les mesures idoines afin d'éviter la survenue d'événements désastreux pouvant conduire à la perte des vies humaines dans les zones d'exploitation de l'or au niveau du département du Mont IIli.