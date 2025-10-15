Tchad : le CPRIT et la GIZ sensibilisent les élèves du Lycée Assalam

Dans le cadre du projet Lel Afé, le Centre Pédagogique Régional de l’ISESCO au Tchad (CPRIT), en collaboration avec la Coopération Allemande (GIZ), a organisé ce matin une séance de sensibilisation au Lycée Assalam, situé dans la commune du 5ème arrondissement de la capitale, au sein de l'établissement Asalam al Arabia.



Cette activité s’inscrit dans une campagne de sensibilisation éducative qui se déroule du 14 au 18 octobre 2025, dans cinq établissements scolaires, notamment le Lycée Fort Lamy, le Lycée de la Liberté, le Centre Kwotien et le Lycée Assalam.



L’objectif de cette initiative est de renforcer la conscience civique et éducative des élèves sur des thématiques telles que la citoyenneté, la discipline, la responsabilité et la cohésion sociale. À travers des échanges interactifs, les encadreurs du CPRIT et les représentants de la GIZ encouragent les jeunes à adopter des comportements responsables au sein de leur communauté.



Les responsables du CPRIT ont salué l’engagement des élèves et des enseignants du Lycée Assalam, pour leur participation active. Ils ont également rappelé que cette tournée de sensibilisation vise à promouvoir les valeurs du vivre-ensemble, et à soutenir les établissements scolaires dans leurs efforts de formation citoyenne.



La prochaine étape de cette campagne se poursuivra dans les autres lycées du 4ᵉ arrondissement, jusqu’à la fin de la semaine. De son discours, le directeur du Lycée Assalam, Ahmat Saleh, a exprimé sa fierté d’accueillir cet important événement éducatif. Il a souligné que ce type d’initiatives permet de renforcer les valeurs humaines chez les élèves, et de développer en eux l’esprit de dialogue et de compréhension mutuelle.



Il a également rappelé que l’établissement a toujours été ouvert aux programmes plaçant l’élève au cœur du processus éducatif, et favorisant la prise de conscience sociale. Joseph, enseignant au Centre Pédagogique de l’ISESCO, a précisé que cette séance s’inscrit dans le cadre du projet financé par la GIZ et exécuté par le centre.



« Ce matin, nous sommes venus au Lycée Asalam Al Arabia pour sensibiliser les élèves à la paix et à la cohabitation pacifique. Nous avons organisé une formation sur ces thématiques et nous sommes ici pour constater si les élèves ont mis en pratique les connaissances acquises. Soyons détendus, nous travaillons ensemble », a-t-il déclaré.