Tchad : le Conseil national de la sécurité intérieure peine à voir le jour

Dans le cadre du projet d'appui à l'amélioration de la sécurité intérieure (PAASIT), il est prévu la mise en place d'un Conseil national de la sécurité intérieure. Le projet n'a toujours pas vu le jour et trois courriers adressés à la Présidence sont restés sans réponse.Malgré tout, le Comité de pilotage recommande de "poursuivre le plaidoyer" pour la mise en place du Conseil national de la sécurité intérieure."Normalement ça doit être la première activité. Depuis que le projet a commencé en mars 2018, l'objectif premier était la mise en place de ce Conseil national de la sécurité intérieure", a indiqué mercredi le coordonateur lors de la troisième réunion du Comité de pilotage du PAASIT.À l'époque, le ministre en charge de la sécurité avait saisi le secrétaire général de la Présidence de la République par deux correspondances qui sont restées presque sans suite. Il était question de trouver un local et puis de désigner un secrétaire général avec son équipe administrative. "Tout ça c'était à la charge du projet mais malheureusement, on n'a pas eu de suite", précise le coordonnateur.Selon lui, "le premier Comité de pilotage a insisté pour que le ministre de l'Administration saisisse encore la Présidence pour cette activité. Une troisième correspondance a été envoyée. Elle est aussi restée sans suite."Lors du deuxième Comité de pilotage tenu en août 2019, la problématique n'a pas pu être abordée car "les responsables les plus concernés étaient absents, en l'occurence le ministre de la sécurité à l'époque."Le Tchad n'a donc pas pu jusqu'à là réaliser cet objectif d'installer le Conseil national de la sécurité intérieure. En revanche, la recommandation visant à créer un Observatoire s'est concrétisée. Il s'agit de l'Observatoire de lutte contre la violence, de la prévention de la criminalité, de la déontologie policière dont la Loi portant création a été adoptée le 4 décembre 2019 à l'Assemblée nationale.