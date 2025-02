Tchad : le DG de l'ENA lance officiellement les activités relatives au projet IMCP

La réunion d'information avec les auditeurs de l'IMCP (Initiative Masse Critique de Professionnels des Projets et Programmes), s'est tenue le mardi 18 février 2025, à l'Ecole Nationale d'Administration (ENA). Au cours de cette rencontre, la première cohorte fût également officiellement lancée pour une durée de trois ans, où un certificat de fin de formation sera délivré aux auditeurs.



En effet, le projet IMCP est un projet soutenu par le gouvernement tchadien, en collaboration avec la Banque mondiale, l'université de N’Djamena et ainsi que l'ENA. C'est un programme qui regroupe une centaine d'auditeurs répartie en 50 personnes envoyées par le ministère des Finances, et les 50 autres proviennent directement des unités de projets de la banque mondiale.



Selon Gaétan Martens, spécialiste du secteur public de la Banque mondiale, ce programme vise à renforcer les capacités dans l'administration et dans les unités de projets de la Banque mondiale, à travers les modules suivants : suivi et évaluation, gestion financière, passation des marchés, audit interne et sauvegarde environnementale et sociale.



Gaëtan Martens a souligné qu'en terme de plus-value, ce projet augmentera les compétences de l'ensemble du personnel dans les cinq modules spécifiques, où chacun aura la possibilité de choisir le module dans lequel il souhaiterait s'inscrire pour être renforcé et obtenir à la fin, une masse critique de professionnels, avec une qualité de service qui est augmentée au bénéfice des populations.



Cependant, le programme devra normalement avoir d'autres cohortes si le gouvernement en fait la demande, et aussi si les choses se déroulent comme prévu, a-t-il assuré. En procédant au lancement officiel des activités relatives au projet IMCP, le directeur général de l'ENA, Dr Ahmat Borgo, a exhorté les auditeurs à suivre avec exemplarité cette formation, à être assidus et réguliers au cours des séances de travaux. Il a exprimé sa satisfaction de voir ce projet se concrétiser.



« Il faudrait qu'à la fin de la formation, le certificat de fin de formation puisse servir vraiment à quelque chose », a-t-il souligné. Le projet IMCP marque un tournant décisif dans le bon fonctionnement de l'administration publique tchadienne, tant dans le domaine de passation de marchés publics, que dans la gestion financière. Il permettra de booster la capacité des cadres afin de garantir un service public adéquat au bénéfice de la population.