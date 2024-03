Tchad : le DG des Douanes apporte son soutien après un drame à Bongor

"Nous sommes ici pour soutenir les blessés hospitalisés, exprimer notre sympathie aux familles des victimes et exhorter la population à prendre soin des biens de l'État. La destruction des biens publics ne résout rien et nuit au progrès du pays. Nous prendrons les mesures nécessaires pour éviter que de tels événements malheureux ne se reproduisent", a déclaré le chef de la délégation.



Le Directeur Général des Douanes et Droits Indirects a exprimé ses condoléances aux familles touchées par cette tragédie tout en appelant à l'esprit patriotique de la population. Les visites dans les domiciles ont été bien accueillies, mais les réactions et les interrogations suscitées par l'incident ont été largement déplorées. Le Gouverneur Seid Boch et son hôte ont souligné l'importance du rôle sécuritaire et protecteur de la douane.



La délégation s'est ensuite rendue à l'hôpital provincial de Bongor pour rendre visite aux blessés, puis aux bureaux des douanes, entièrement incendiés.