Tchad : le DIDEC promeut les valeurs humaines et la protection de l’enfance dans les écoles catholiques

La Direction Diocésaine de l'Enseignement Catholique, connue sous l'acronyme DIDEC, organise une formation pour les enseignants des diocèses de Sarh et Koumra, centrée sur le thème de la « Protection des mineurs et des personnes vulnérables ». Plus de soixante enseignants catholiques des diocèses de Koumra et de Sarh participent à cette formation, qui vise à inculquer la vision de l'Église catholique. Celle-ci consiste non seulement à fournir une éducation intellectuelle mais aussi à transmettre des valeurs humaines telles que le partage, le respect d'autrui, l'ouverture d'esprit, l'écoute, la solidarité et l'exigence.



Kolmadji Beyanan, censeur du lycée collège Immaculée Conception de Sarh, souligne que ces valeurs doivent être au cœur de l'enseignement catholique pour permettre aux enfants d'assimiler et d'appliquer ces principes au quotidien. « Ce thème interpelle vivement les parents et les enseignants à assumer leurs responsabilités pour former et éduquer convenablement les enfants. Nous avons le devoir de les guider vers un avenir meilleur », affirme-t-il.



Il a également exhorté les enseignants à éliminer toute forme de violence, en particulier les harcèlements sexuels et les bagarres, souvent provoquées par des élèves difficiles. « Il est crucial d'écouter attentivement les élèves victimes de violences et de chercher des solutions à ces problèmes tout en les soutenant, afin qu'ils puissent poursuivre leur scolarité sans crainte », a conclu Kolmadji Beyanan.