Tchad : le FACT pose ses revendications et reste ouvert au dialogue

« Ce rejet est concomitant à la non prise en compte de nos revendications qui sont entre autres la parité des délégués au dialogue national inclusif et souverain, la mise en place d’un nouveau Comité d’organisation du dialogue national inclusif (CODNI), la libération des prisonniers à compter de la signature de l’accord, la modification de la charte », indique le porte-parole du mouvement, Issa Ahmat.



Le FACT affirme toutefois qu’il reste « disponible au dialogue partout et toujours ».



Pour de nombreux observateurs, un accord sans le FACT perd de son essence sachant que le mouvement dispose du plus grand nombre de combattants sur le terrain. D’autant plus que le programme de démobilisation et de réinsertion des combattants figure parmi les points clés de l’accord. “En réalité, la plupart des mouvements signataires n’ont pas ou n’ont qu’une poignée d’hommes sur le terrain”, admet en “off” un responsable tchadien présent à Doha.



Certaines des revendications du FACT sont similaires à celles d’une coalition de la société civile ainsi que du parti Les Transformateurs. La semaine dernière, le leader du parti Les Transformateurs, Dr. Succes Masra, a lancé un ultimatum aux autorités pour réviser la charte de transition avant l’ouverture du dialogue national prévu le 20 août prochain. Le cas échéant, il a appelé les tchadiens à “se préparer au pire” et a demandé aux forces de défense et de sécurité de “choisir leur camp”.



Une dizaine de mouvements rebelles ne sont pas signataires de l’accord de Doha. C’est notamment le cas du Conseil national pour le redressement (CNR) qui, dans un communiqué transmis cette nuit à Alwihda Info, exige notamment la parité au sein du CODNI.