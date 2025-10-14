Tchad : le FONAP valide le ProFIEJ pour l’emploi et l’autonomisation des jeunes

Le Fonds National d’Appui à la Formation Professionnelle (FONAP) a procédé, le lundi 13 octobre 2025, à la clôture de l’atelier de validation pour l’élaboration d’un programme de renforcement des compétences des jeunes dans les secteurs porteurs, notamment l’entrepreneuriat agro-pastoral et l’énergie solaire.



La cérémonie s’est tenue dans les locaux du CEFOD, à N’Djamena. Cet atelier marque l’aboutissement de trois mois de travaux intensifs, menés dans une approche inclusive et participative. Le processus a été ponctué par deux ateliers intermédiaires, respectivement consacrés à la planification stratégique et à la planification opérationnelle.



Ces efforts ont permis de doter le Tchad d’un projet structurant dénommé Projet de Formation et d’Insertion pour l’Entrepreneuriat des Jeunes (ProFIEJ). Dans son allocution de clôture, le directeur général du FONAP, Hamid Yamouda Djorbo, a souligné que le ProFIEJ, dont le document programmatique vient d’être validé pour une durée de cinq ans, s’inscrit pleinement dans la vision des plus hautes autorités du pays, notamment la stratégie « Tchad Connexion 2030 ».



« L’objectif de cet atelier est de valider un rapport stratégique issu d’une étude approfondie, afin d’élaborer un programme adapté aux besoins réels des jeunes dans le domaine de l’entrepreneuriat agro-pastoral », a-t-il déclaré.



Le projet, a-t-il précisé, couvre l’ensemble du territoire national et met l’accent sur le développement des secteurs de l’agriculture, de l’élevage et de l’énergie solaire. Il cible en priorité les jeunes et les femmes, qu’ils soient diplômés, déscolarisés ou non scolarisés, âgés de 15 à 35 ans.



À travers cette initiative, le FONAP réaffirme son engagement pour l’autonomisation des jeunes et le développement des compétences professionnelles au service de l’économie nationale. M. Djorbo a enfin lancé un appel aux partenaires techniques et financiers, particulièrement ceux du secteur de la formation professionnelle, à soutenir la mise en œuvre effective du ProFIEJ.