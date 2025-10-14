Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : le FONAP valide le ProFIEJ pour l’emploi et l’autonomisation des jeunes


Alwihda Info | Par Katchibé Mapagne - 14 Octobre 2025



Tchad : le FONAP valide le ProFIEJ pour l’emploi et l’autonomisation des jeunes
Le Fonds National d’Appui à la Formation Professionnelle (FONAP) a procédé, le lundi 13 octobre 2025, à la clôture de l’atelier de validation pour l’élaboration d’un programme de renforcement des compétences des jeunes dans les secteurs porteurs, notamment l’entrepreneuriat agro-pastoral et l’énergie solaire.

La cérémonie s’est tenue dans les locaux du CEFOD, à N’Djamena. Cet atelier marque l’aboutissement de trois mois de travaux intensifs, menés dans une approche inclusive et participative. Le processus a été ponctué par deux ateliers intermédiaires, respectivement consacrés à la planification stratégique et à la planification opérationnelle.

Ces efforts ont permis de doter le Tchad d’un projet structurant dénommé Projet de Formation et d’Insertion pour l’Entrepreneuriat des Jeunes (ProFIEJ). Dans son allocution de clôture, le directeur général du FONAP, Hamid Yamouda Djorbo, a souligné que le ProFIEJ, dont le document programmatique vient d’être validé pour une durée de cinq ans, s’inscrit pleinement dans la vision des plus hautes autorités du pays, notamment la stratégie « Tchad Connexion 2030 ».

« L’objectif de cet atelier est de valider un rapport stratégique issu d’une étude approfondie, afin d’élaborer un programme adapté aux besoins réels des jeunes dans le domaine de l’entrepreneuriat agro-pastoral », a-t-il déclaré.

Le projet, a-t-il précisé, couvre l’ensemble du territoire national et met l’accent sur le développement des secteurs de l’agriculture, de l’élevage et de l’énergie solaire. Il cible en priorité les jeunes et les femmes, qu’ils soient diplômés, déscolarisés ou non scolarisés, âgés de 15 à 35 ans.

À travers cette initiative, le FONAP réaffirme son engagement pour l’autonomisation des jeunes et le développement des compétences professionnelles au service de l’économie nationale. M. Djorbo a enfin lancé un appel aux partenaires techniques et financiers, particulièrement ceux du secteur de la formation professionnelle, à soutenir la mise en œuvre effective du ProFIEJ.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 13/10/2025

Éducation à N’Djaména : Les enseignants donnent 5 jours au gouvernement pour revoir le décret 477

Éducation à N’Djaména : Les enseignants donnent 5 jours au gouvernement pour revoir le décret 477

Tchad : arrestation de l'auteur présumé de l'assassinat du jeune Mahamat Zene Tchad : arrestation de l'auteur présumé de l'assassinat du jeune Mahamat Zene 13/10/2025

Populaires

FMI – BANQUE MONDIALE : Démarrage des Assemblées annuelles 2025

13/10/2025

Tchad - Ouaddaï : 1 500 cartes d’identité remises à Amleyouna par l’ANATS

13/10/2025

Tchad - Moyen-Chari : Le Conseil provincial trace la Voie d’un développement local participatif

13/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 10/10/2025 - Barra Lutter

Sao du Tchad : Pourquoi tant de Tchadiens semblent-ils avoir tourné le dos à leur équipe nationale ?

Sao du Tchad : Pourquoi tant de Tchadiens semblent-ils avoir tourné le dos à leur équipe nationale ?

Diplômes sous la selle : Le "Clando" comme Issue pour les diplômés Tchadiens Diplômes sous la selle : Le "Clando" comme Issue pour les diplômés Tchadiens 10/10/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter