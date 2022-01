Tchad : le Festival Dary a enregistré 37.000 visiteurs

L'édition 2021 du Festival Dary a enregistré 37.000 visiteurs, a indiqué ce 14 janvier Abakar Rozzi Tguil, président du comité d'organisation. Cette 3ème édition est un "succès". Elle a vu la participation de 130 exposants, des restaurateurs, commerçants et artisans.



Plusieurs innovations ont agrémenté l'événement : les feux d'artifices, la soirée d'hommage aux forces de défense et de sécurité et des espaces de jeux.



Un pavillon spécial en hommage au défunt président Idriss Deby Itno a permis aux visiteurs de découvrir plusieurs expositions.