Tchad : le Festival de cinéma euro-tchadien se prépare à N'Djamena

Le comité d'organisation du Festival de cinéma euro-tchadien a annoncé l'édition 2023 de l'événement lors d'un point de presse ce mercredi 28 novembre 2023, à l'espace culturel Talino Manu à N'Djamena.



La directrice du secteur politique et d’information de l’Union européenne, Sona Jarosova, a invité le public à participer au festival.« Cette édition marque le renouveau d'une tradition interrompue depuis 2016 », a-t-elle déclaré.



Le festival avait été organisé pour la dernière fois en 2007, avant une pause due à divers événements. Il se déroulera en deux phases. La première partie débutera le 30 novembre au centre culturel Talino Manu, avec des projections quotidiennes jusqu'au 03 décembre.



La seconde phase se tiendra du 07 au 10 décembre, dans les maisons de quartier de Dembé, Ndjari, Walia et Chagoua. « L’Union européenne et ses États membres sont convaincus du potentiel du secteur culturel dans le développement du Tchad et le renforcement des relations bilatérales », a ajouté Sona Jarosova.



Outre la célébration du cinéma, l'objectif est de favoriser le dialogue interculturel, l'inclusion et de renforcer la coopération dans ce domaine. Ce rendez-vous culturel intervient à un moment où le Tchad traverse une période de transition politique, offrant une opportunité de rapprochement culturel et social.