Tchad : le Fonds pour l’entrepreneuriat des jeunes officiellement lancé

Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, a officiellement lancé le Programme du Fonds pour l'Entrepreneuriat des Jeunes. Cette cérémonie a été marquée par la signature d'une convention de partenariat avec les banques pour permettre aux jeunes de bénéficier des crédits afin de réaliser leur projet.



Lors de son message adressé à la nation le 14 avril 2020, le président de la République Idriss Déby a instruit le gouvernement de parachever le projet sur l'entrepreneuriat des jeunes afin d'avoir une jeunesse entreprenante et capable de jouer son rôle dans la société.



Ouvrant les travaux, le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, a indiqué que « ce projet sur l'entrepreneuriat des jeunes est financé à 100% par les banques dont le nombre total est de 12 banques. Les ressources du fonds proviendront essentiellement des subventions de l'État, de l'affectation d'une partie des ressources des organismes et autres fonds en faveur des jeunes à l'instar de l'ONAPE, l'ONAJES, FONAP, de la contribution des Organisations internationales en faveur des jeunes, etc ».



« Ce projet de financement des jeunes entrepreneurs est à hauteur de 30 millards de FCFA afin de lutter contre le chômage en milieu des jeunes. Ces fonds seront alloués à 30% aux projets des filles et des femmes, le taux d'intérêt est évalué à 6,5% », a ajouté Tahir Hamid Nguilin en termes d’éclaircissement.



Dans son allocution, le président de l'association des professionnels des crédits et du groupe des banques du Tchad, Bichara Brahim Kossi, a déclaré : « qu’afin de promouvoir le développement de la jeunesse tchadienne prôné par le chef de l’État à hauteur de 30 milliards de FCFA en faveur des jeunes dans le cadre de l'entrepreneuriat des jeunes, aujourd'hui, le ministère de Finances et du Budget a lancé officiellement la cérémonie pour la mise en place d'une convention de partenariat avec les banques. Aujourd'hui, l'ensemble des banques du Tchad ont signé cette convention avec le ministère de Finances et du Budget, un document définissant en grandes lignes des prêts aux jeunes entrepreneurs tchadiens ».



Les jeunes porteurs de projets pourront bénéficier de l'accès aux crédits de la part des services afin de réaliser leurs projets. L'objectif de cette opération permettra de réduire le taux de chômage, mais aussi de lutter contre la pauvreté en milieu des jeunes, a martelé Bichara Brahim Kossi.



Il a été annoncé lors de cette cérémonie que les dossiers seront soumis à l'étude à partir du 20 juillet 2020 pour financer les projets des jeunes.