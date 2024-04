Tchad : le GCAP appelle au boycott des élections présidentielles

Arrivé le 27 avril 2024 à Sarh, le chef-lieu de la province du Moyen-Chari, le GCAP a rencontré les différentes couches socioprofessionnelles de la ville. L'objectif était de les exhorter à ne pas participer au scrutin.



Selon Neatobei Bidi Valentin, membre du GCAP et président du Parti Africain pour la Paix et la Justice Sociale, le boycott des élections est une forme de protestation politique visant à souligner les problèmes et injustices perçus dans le système politique actuel. Il peut également servir de levier pour exiger des réformes politiques et électorales. "Je vous demande de rester chez vous et de ne pas voter. Cette élection n'est pas digne de ce nom", a-t-il déclaré.



Max Kemkoye, président national du parti Union des Démocrates pour le Développement et le Progrès, a souligné que les Tchadiens devraient comprendre que voter le 6 mai, c’est perpétuer un système d'injustice, d'inégalité, d'insécurité, et cautionner un système qui appauvrit le peuple tchadien. "En me promenant ici à Sarh, j'ai demandé à mes camarades s'ils avaient vu des spécimens de bulletins. Ils ont répondu que non. Je vous dis que ce n’est pas une élection crédible. Quand on est élu président de la République, c'est pour représenter un pays, pas seulement une ethnie ou quelques provinces. Par conséquent, ne votez pas le 6 mai 2024", a-t-il conclu.